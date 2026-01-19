El Guaguas renueva por otras dos temporadas a Unai Larrañaga

El líbero Unai Larrañaga renueva por dos temporadas más con el Guaguas, respaldado por la confianza del entrenador

El Club Voleibol Guaguas ha llegado un acuerdo con el líbero Unai Larrañaga para prolongar su contrato por otras dos temporadas, según ha informado este lunes la entidad deportiva, en un comunicado.

El jugador continuará defendiendo la camiseta amarilla tras haberse consolidado como una de las piezas más fiables del proyecto grancanario en los últimos años, resalta.

El Guaguas considera que, desde su llegada, Larrañaga «se ha convertido en un auténtico seguro de vida para el equipo». «Su solidez defensiva, regularidad en recepción y capacidad para aportar equilibrio en los momentos clave han sido claves en el rendimiento del Guaguas, aportando seguridad al resto del bloque», añade.

La confianza del entrenador

El jugador valora su continuidad en el club: «Para mí es un orgullo que tanto el presidente como el cuerpo técnico quieran seguir contando conmigo. Es algo muy de agradecer y estoy muy contento de haber renovado, sobre todo viendo que la línea del club es claramente ascendente en todos los ámbitos».

Además, destaca la confianza del entrenador, Sergio Camarero, como un factor decisivo. «Desde el primer día Sergio me transmitió confianza, no solo cuando las cosas iban bien, sino también cuando no salían. Esa confianza, junto a los buenos resultados, ha sido clave para firmar esta renovación«, asegura.