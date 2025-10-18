ES NOTICIA

Vecinos de Guanarteme se movilizan contra la especulación urbanística en Las Palmas de Gran Canaria

Más de 200 residentes reclaman frenar el exceso de construcción y proteger la identidad del histórico barrio capitalino

La Asociación Guanarteme Se Mueve organizó una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria para defender los derechos de los propietarios y vecinos del barrio. La movilización comenzó en la Plaza de las Américas y reunió a más de 200 residentes.

Vecinos de Guanarteme durante la manifestación de este sábado | RTVC

Los participantes denuncian la especulación urbanística, el exceso de construcción y la pérdida de la vida comunitaria tradicional. Consideran que el modelo de crecimiento urbano amenaza la identidad del barrio y encarece el acceso a la vivienda.

Vecinos dispuestos a acudir a los tribunales

Ante la falta de respuestas, los residentes no descartan emprender acciones legales para frenar lo que califican como un proceso de transformación desequilibrado. La Asociación exige una revisión del planeamiento urbano que priorice las necesidades vecinales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura cumplir con el Plan General de Ordenación Urbana y sostiene que las actuaciones en marcha se ajustan a la normativa vigente. Aun así, los vecinos mantienen su compromiso de seguir movilizándose para preservar el carácter de un barrio que consideran símbolo de identidad local.

