La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Tenerife por robar en un coche de alquiler a unos turistas

La Guardia Civil detiene a los presuntos autores de un delito de robo con violencia en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Buenavista del Norte, detienen a tres personas, dos varones y una mujer, acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito de conducción temeraria.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando unos turistas denunciaron haber sido víctimas de un robo en el interior de su vehículo de alquiler, en la zona de Masca. Las víctimas pudieron facilitar la descripción del vehículo de los supuestos autores.

Los agentes inician la búsqueda minutos después de ocurrir los hechos, pudiendo localizar a los acusados. Circulaban a gran velocidad y con maniobras evasivas e invadiendo el carril contrario. Por lo que en colaboración con la policía local de Buenavista del Norte se dispuso un dispositivo para interceptar a los mismos. Gracias al despliegue se pudo interceptar al vehículo y detener a sus ocupantes.

Antecedentes similares

Se da la circunstancia de que los acusados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Los efectos sustraídos han sido recuperados y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente.