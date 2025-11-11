Habemus Teatro lleva a La Laguna ‘El Príncipe y el mendigo’

La compañía Habemus Teatro estrenará el musical de Mark Twain los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Teatro Leal

La compañía Habemus Teatro representará el musical ‘El príncipe y el mendigo’ en el Teatro Leal de La Laguna. Una adaptación del clásico de Mark Twain que llegará con tres funciones los días 12, 13 y 14 de diciembre.

Uno de los «montajes más ambiciosos de la compañía» con casi 20 años de trayectoria.

El concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, ha destacado que esta versión musicalizada invitará a la audiencia a “reflexionar y disfrutar de una historia universal contada con sensibilidad, humor y una gran calidad artística”.

Para el director del espectáculo, Ariel Hernández, ‘El príncipe y el mendigo’ «es una adaptación de la icónica novela, empezando desde cero y con rigor”.

Gran puesta en escena

Esta propuesta musical presenta una historia en las que la igualdad, la empatía y la esperanza sean las verdaderas protagonistas. Una pericia ambientada en la Inglaterra del siglo XVI y de las aventuras de sus protagonistas, el príncipe Eduardo y el humilde Tom Canty.

Con esta propuesta, la compañía se atreve por primera vez con un musical completamente original en música, dramaturgia y puesta en escena. La idea y dirección pertenecen a Ariel Hernández, quien lidera este ambicioso proyecto que reinterpreta un clásico universal con una visión fresca y contemporánea.

La música ha sido creada por Alberto de la Rosa a partir de las letras de Eduardo Rodríguez, conformando una banda sonora moderna que acompaña una historia intemporal.

Las coreografías originales de Emilio Ramos aportan dinamismo y expresión escénica, realzando el trabajo de un elenco artístico compuesto por 16 actores y actrices.

Trayectoria de Habemus Teatro

Habemus Teatro surgió en 2008 con el objetivo de llenar un espacio que existía en aquel momento para un público familiar. Tras más de quince años subidos a los escenarios, han llevado a cabo proyectos para todas las edades, adentrándose en la disciplina del teatro musical, que mezcla diferentes ramas artísticas.

En el repertorio del grupo se encuentran ya un gran número de espectáculos tanto para público adulto, como infantil y familiar.