La Policía Local investiga el abandono de los animales en el malpaís de Santa Marta, una zona donde suelen producirse vertidos ilegales. El Ayuntamiento advierte de posibles infracciones medioambientales y sanciones económicas

Informan: Mónica Gómez / Héctor E. Pérez

Una patrulla de la Policía Local de El Paso, en La Palma, ha localizado varios restos de ganado caprino en el malpaís de Santa Marta, un espacio natural protegido de La Palma. Los agentes descubrieron los restos durante las labores de vigilancia que realizan en una zona donde suelen producirse vertidos ilegales.

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El hallazgo se produjo dentro de este entorno natural protegido, donde los agentes analizan las circunstancias en las que aparecieron los restos y quién pudo abandonarlos. Por el momento, la investigación trata de esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Posibles sanciones por infracciones medioambientales

Según la información municipal, el abandono de estos restos puede constituir una infracción medioambiental y acarrear sanciones económicas por parte del Ayuntamiento de El Paso.

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El Consistorio recuerda que existen procedimientos sanitarios y medioambientales específicos para gestionar los restos de animales y hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar su abandono en espacios naturales, con el fin de prevenir este tipo de prácticas.