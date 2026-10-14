La Policía Canaria arrestó a un hombre de 25 años durante un dispositivo de control por las fiestas de San Miguel Arcángel, en colaboración con la Policía Local de Tuineje. Los agentes también le incautaron otra sustancia que podría ser éxtasis y dinero en efectivo

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en Fuerteventura a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizarle más de 25 gramos de tusi, también conocido como cocaína rosa, además de otra posible sustancia estupefaciente y dinero en efectivo. El valor estimado de la droga intervenida podría alcanzar los 2.000 euros.

La Policía Autonómica detiene a un hombre en Fuerteventura por portar más de 25 gramos cocaína rosa. Gobierno de Canarias

La intervención tuvo lugar durante un dispositivo de prevención y control desarrollado por agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), en colaboración con la Policía Local de Tuineje, con motivo de las fiestas de San Miguel Arcángel.

Un perro detector localizó la droga en una zapatilla

Durante el operativo, los agentes dieron el alto a un taxi en el que viajaban cuatro pasajeros. En el transcurso de las comprobaciones, uno de los perros detectores del Grupo de Guías Caninos marcó una de las zapatillas deportivas de uno de los ocupantes.

Tras esta intervención, el hombre entregó una bolsa que llevaba oculta y que contenía más de 25 gramos de una sustancia pulverulenta de color rosa, identificada como tusi o cocaína rosa.

Además, los agentes del Grupo de Respuesta Operativa le incautaron otra sustancia que podría ser éxtasis y dinero en efectivo. Según la Policía Canaria, los indicios recabados apuntaban a que las sustancias podrían estar destinadas a su distribución en la zona de ocio a la que se dirigía el detenido.

Detenido en Fuerteventura con más de 25 gramos de cocaína rosa

A disposición judicial

Los agentes arrestaron al hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública y posteriormente lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

La actuación se enmarca en los dispositivos preventivos que desarrolla la Policía Autonómica en coordinación con otros cuerpos policiales para prevenir el tráfico y el consumo ilícito de drogas y reforzar la seguridad ciudadana durante la celebración de eventos festivos.