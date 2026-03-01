Los equipos de emergencia localizaron sin vida a la mujer en la mañana del sábado en el Parque Rural de Teno, en Tenerife

Hallan sin vida a la mujer desaparecida en el Mirador de Hilda tras tres días de búsqueda. Gobierno de Canarias

Los servicios de emergencia encontraron este sábado el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida desde el pasado jueves en la zona del Mirador de Hilda, en Tenerife.

El hallazgo se produjo en torno a las 12:30 horas, después de que a primera hora se reanudaran las labores de rastreo.

Precaución en el Parque Rural de Teno

En el dispositivo participaron bomberos voluntarios de Santiago del Teide, efectivos con base en Guía de Isora, agentes de la Guardia Civil (incluido el Greim y el Seprona( y Policía Local, que durante tres días peinaron el entorno en busca de pistas.

Desde distintos ámbitos se ha trasladado el pésame a familiares y allegados, al tiempo que se ha recordado la importancia de extremar la precaución y respetar las indicaciones en los senderos del Parque Rural de Teno para evitar accidentes.