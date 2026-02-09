Hallan el cadáver de un hombre en Las Palmas de Gran Canaria

El varón sin vida se encontró en la zona de La Puntilla y era un conocido de la zona

El cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba un golpe en la cabeza, se halló este lunes en la zona de La Puntilla, en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, si bien todo apunta a que se trata de una muerte natural, según informó a EFE la Policía Nacional.

El cadáver del hombre, que vivía en la indigencia, se encontraba en la rampa de acceso al mar del Club Victoria y se vio al bajar un barco, explicaron las fuentes.

Todo apunta a muerte natural

El fallecido se trata de un varón indocumentado conocido de la zona y al que varios testigos han declarado que lo vieron la tarde del domingo bebido por Las Canteras, indicaron las fuentes policiales.

Hallan sin vida a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria/ Archivo RTVC

Tras recibir la alerta el 112 sobre el hallazgo del cádaver, se personó un juez y un médico forense, que fue el que apuntó que todo parece una muerte natural, lo que se confirmará este martes, una vez que se le haya practicado la autopsia.

El hombre sin vida se localizó sobre las 10:30 horas en la rampa, un lugar en el que suelen dormir indigentes, apuntaron las fuentes.