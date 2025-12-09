Un cazador descubrió el cuerpo en un barranco aislado del barrio de Velhoco, en Santa Cruz de La Palma

Un cazador encontró en la noche de este lunes un cadáver momificado en un paraje remoto de La Palma. El cuerpo se halló en el barranco de Los Pajaritos, un ramal del conocido barranco del Río, que atraviesa Santa Cruz de La Palma por la zona de Velhoco.

Informan: Javier Sánchez / Christian Hernández

Un hallazgo en un enclave de difícil acceso

La zona del descubrimiento se sitúa en un punto extremadamente aislado, sin presencia de viviendas ni tránsito habitual. El cazador alertó de inmediato a los servicios de emergencia al comprobar el estado del cuerpo.

Hallan un cadáver momificado en una zona recóndita de La Palma

La Policía Nacional mantiene la custodia del lugar mientras espera la llegada de las unidades judicial y de investigación procedentes de Tenerife, que se desplazarán hasta el barranco para iniciar las primeras diligencias.

Pendientes de identificar el cuerpo

Las autoridades investigan ahora a quién podría pertenecer el cadáver. En la isla permanecen abiertos varios casos de personas desaparecidas en los últimos años, cuyo cierre resultó imposible al no localizarse sus cuerpos.

Los equipos especializados trabajarán en el entorno del hallazgo para reunir pruebas que permitan avanzar en la identificación y aclarar las circunstancias en las que esta persona perdió la vida.