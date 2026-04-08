El cañón localizado estaría vinculado a la defensa de Santa Cruz de Tenerife, es de hierro y de unas tres toneladas de peso

Cañón hallado en las obras del edificio anexo al Cabildo de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

Técnicos de Museos de Tenerife analizan el hallazgo de un cañón de grandes dimensiones encontrado en las obras del edificio anexo al Cabildo de Tenerife. Según las primeras observaciones, se trataría de un cañón vinculado a la defensa de Santa Cruz de Tenerife, realizado en hierro, de unas tres toneladas de peso y de dimensiones algo mayores a las de otras piezas de artillería encontradas en la zona.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, que visitó el hallazgo junto al el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, explica que “el cañón se someterá a un proceso de estudio, conservación y documentación por parte de los equipos técnicos de Museos de Tenerife, organismo encargado de la protección y difusión del patrimonio insular”.

“Nuestro objetivo es garantizar su correcta conservación y, posteriormente, integrarlo en el discurso expositivo de nuestros centros, donde podrá ser interpretado en su contexto histórico”, destaca el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, señala José Carlos Acha.

Evaluación de sus características

El equipo de conservación de Museos de Tenerife trabaja en la evaluación de sus características, estado de conservación y necesidades de intervención para proceder a su identificación histórica, que podría ser de finales del siglo XVI, según las primeras estimaciones. La pieza de artillería se encuentra en mal estado con una gran amalgama de tierra y minerales en su entorno.

El destino final de este cañón será el Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, situado en los subterráneos de la plaza de España. Este lugar permite al visitante descubrir y contextualizar los restos de la muralla del Castillo de San Cristóbal y conocer algo más sobre la historia y el sistema defensivo de la Isla, comenta Lope Afonso.

El centro expone el sistema defensivo que tuvo Tenerife, haciendo un recorrido no sólo por los castillos de Santa Cruz – como San Cristóbal, San Juan o Paso Alto- sino también por los que se repartieron por el resto de la geografía insular, de los cuales algunos continúan hoy en pie, como el de San Felipe en el Puerto de la Cruz o el de San Miguel en Garachico

Además, se exhibe el cañón Tigre, pieza de incalculable valor histórico, decisivo en la derrota del almirante inglés Horacio Nelson en su intento de invadir Tenerife en 1797.

No obstante, el traslado del cañón hallado se plantea como una operación compleja que se estudia por los técnicos de Museos de Tenerife en coordinación con la empresa responsable de la obra, con el objetivo de garantizar tanto la conservación de la pieza como su correcta instalación en el centro, donde quedará expuesta al público.