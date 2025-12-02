El Heidelberg Volkswagen cae en la vuelta de dieciseisavos de la Copa CEV ante el C.S.O Voluntari 2005 rumano por 3-1 y dice adiós a la competición europea

El Heidelberg Volkswagen pierde si pase en la Copa CEV ante el C.S.O Voluntari 2005 rumano por 3-1. Se despide de la competición europea tras no poder remontar el 1-3 de la ida en el Pabellón Miguel Solaesa de Las Palmas de Gran Canaria.

El cuadro rumano comenzó con la firmeza de la opuesta neerlandesa Nicole van de Vosse en los remates (6-3).

Las grancanarias fueron tomando el pulso al partido y se engancharon al partido en un golpe a golpe que se estiró hasta el 17-17. La chilena Beatriz Novoa sacó rédito de los block out desde zona 4, aunque dos puntos consecutivos de van de Vosse alarmaron a Santi Guerra, que paró el partido (19-17).

El técnico dio entrada a Mireia Guilabert y Anlène van der Meer, ambas guiaron al Heidelberg a una reacción que situó un 19-21. Aunque una nueva exhibición ofensiva de van de Vosse sofocó la llama blanca y Nikola Radosova certificó el primer set con (26-24).

Segundo set

El Heidelberg Volkswagen entró dormido al segundo set y el C.S.O Voluntari 2005 infligió un 5-1 de salida. Tres bloqueos consecutivos de Lola Hernández y un saque directo permitieron a las canarias empatar a ocho y su primera ventaja del set (13-14).

La dirección de juego rumano volvió a alimentar a Nicole van de Vosse y se encargó de castigar al Heidelberg Volkswagen con remates dando ventaja al C.S.O Voluntari 2005 (21-18). Un nuevo cañonazo de la neerlandesa y dos remates de Georgiana Popa encarrilaron su clasificación a los octavos de la Copa CEV (25-21).

Cambios en el banquillo

Santi Guerra dio entrada a van der Meer y la neerlandesa respondió a la confianza con suficiencia para liderar un parcial de salida de 3-6. Las suplentes rumanas elevaron su nivel de recepción y dieron la vuelta al marcador (10-8). Blanca Martínez y Guilabert volvieron a la pista y reactivaron a su equipo hasta el 17-17.

El C.S.O Voluntari 2005 pagó cara su relajación y el Heidelberg Volkswagen tiró de orgullo para cerrar el tercer set con un block out de Beatriz Novoa poniendo el 22-25 y envió el encuentro al cuarto set.

El equipo del Colegio Heidelberg continuó su buena senda y llegó a instalar un 12-17. La grancanarias encajaron un parcial de 8-1 que sirvió de trampolín a las rumanas para cerrar el partido con el 25-21.

Ficha técnica:

3 – C.S.O Voluntari 2005: Irina Kosinski (líbero), Alexia Cristiana Ruci (4), Susan Schut (9), Hannah Denise Duchesneau (13), Iarina-Luana Axinte (1), Denisa Ioana Ionescu (6), Sabrina Starks (3), Nikola Radosova (8), Nicole van de Vosse (18), Tara-Anamaria Cristea (6), Adriana Valentina Alexandru (8), Anja Mazej (líbero), Georgiana Popa (7) y Kristina Guncheva (2).

Entrenador: Giovanni Caprara.

1 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (5), Anlène van der Meer (10), Lola Hernández (13), (-), Karla Santana (-), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (1), Blanca Martínez (7), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (8), Cara McKenzie (10) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: Santi Guerra.

Parciales: 26-24, 25-21, 22-25 y 25-21.

Árbitros: Koray Yilmazgil (Turquía) y Eleni Daniilidou (Grecia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de la Copa CEV 2025-2026, disputado en el Rapid Hall Bucuresti, en Rumanía.