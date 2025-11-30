El Heidelberg Volkswagen logra en Lugo el billete para su segunda Copa de la Reina y mantiene vivo el sueño de conquistar el título

El Heidelberg Volkswagen se clasifica matemática a la Copa de la Reina / Heidelberg Volkswagen

El club granganario, Heidelberg Volkswagen selló su clasificación a la Copa de la Reina 2026 tras la victoria por 1-3 (25-19, 28-30, 22-25 y 23-25) ante Arenal Emevé, que le aupó a los dieciocho puntos a falta de dos jornadas para concluir la primera vuelta de la Liga Iberdrola.

La victoria en Lugo pone una ventaja de ocho puntos sobre la novena plaza que ostenta el propio Arenal Emevé con once, por lo que a falta de seis puntos para el corte para el torneo copero, la distancia da el acceso a la segunda Copa de la Reina de la historia del Heidelberg Volkswagen.

La competición del KO tendrá lugar del 22 de enero al 25 de enero de 2026 en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, donde, por ahora, también se estarán clasificadas Avarca de Menorca y DSV Sant Cugat, ha informado el club grancanario en un comunicado.

«Las vigentes subcampeonas de la Copa de la Reina buscarán llegar lo más lejos posible y perseguir el sueño de levantar el primer máximo torneo copero de la historia del Heidelberg Volkswagen», ha concluido el escrito.