El Miguel Solaesa fue testigo de la victoria en el derbi del Heidelberg Volkswagen ante Tenerife Libby’s La Laguna

El Heidelberg Volkswagen continúa su racha triunfal y vence a un correoso Tenerife Libby’s La Laguna por 3-1 con parciales de 25-17, 25-22, 20-25 y 25-21. Las grancanarias cierran la primera vuelta en segunda posición con 24 puntos en el casillero y un crecimiento en las sensaciones que da esperanzas para un final de año ilusionante con la Supercopa de España en el horizonte.

Las grancanarias no acusaron el largo parón desde su última victoria ante el CV Sayre CC La Ballena y saltaron al parqué del Miguel Solaesa con ganas de marcar la pauta del partido. Tanto fue así que se sacudió el tanteo inicial con un arreón que exigió el primer parón de Jesús de la Torre (9-5).

Primer set

El Heidelberg Volkswagen siguió con su plan de partido y ahogó los buenos intentos del Tenerife Libby’s La Laguna. Tuvieron un gran nivel de recepción que aprovechó Martina Bednarek para poner la máxima distancia (16-9). La solidez fue la tónica de un set que cerró Beatriz Novoa con autoridad por zona 2 (25-17).

Segunda manga

En la segunda manga se vio a un Tenerife Libby’s La Laguna más incisivo en los primeros compases (0-3), pero las pupilas de Santi Guerra se agarraron a una gran Bednarek para dar la vuelta a un marcador que nadie era capaz de romper (9-8). Patricia Aranda comenzó a sacar su magia y Lola Hernández su martillo para liderar un arreón que estiró la ventaja hasta el 16-11.

El espíritu guerrero de las laguneras aferró al Tenerife Libby’s La Laguna y puso la tensión en la gradas del Miguel Solaesa (23-21). Las grancanarias volvieron a hacer gala de su solidez defensiva y de cabeza fría para adjudicarse el parcial (25-22).

Desenlace del partido

Pese a sufrir el segundo varapalo del partido, las tinerfeñas sacaron pundonor, mejoraron en la red y pusieron buen ritmo hacia la consecución del tercer set (16-19). Un extraordinario saque directo de la central Yeisi Soto, jugadora más destacada de las visitantes, dio el primer punto al Tenerife Libby’s La Laguna (20-25).

Con los ajustes, el Heidelberg Volkswagen volvió a despertar y un bloqueo de Cara McKenzie dio la primera ventaja significativa (7-4) a las blancas. La capacidad ofensiva local impulsó a las grancanarias hacia un contundente 20-13 que obligó a De la Torre a buscar soluciones en su banquillo. Tenerife Libby’s La Laguna se reconectó e infligió un parcial de 5-2 para apretar un final de encuentro que decidió McKenzie (25-21).