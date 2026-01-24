Derbi canario entre Heidelberg Volkswagen y CV Emalsa Gran Canaria en la semifinal de la Copa de la Reina

Heidelberg Volkswagen y CV Emalsa Gran Canaria se enfrentarán en un derbi canario para conseguir un puesto en la final de la Copa de la Reina
El CV Emalsa Gran Canaria fue el último en sumarse a los vencedores del pasado jueves, Avarca Menorca y Cajasol Andalucía. Además del Heidelberg Volkswagen al que se enfrentará en la semifinal este sábado 24 de enero, a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña.
Así llegaron los equipos a la semifinal
El CV Emalsa Gran Canaria llegó a la semifinal tras vencer al DSV Sant Cugat por 1-3. Mientras que el Heidelberg Volkswagen se clasificó tras ganar por 3-0 al CV Melilla.