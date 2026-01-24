ES NOTICIA

Derbi canario entre Heidelberg Volkswagen y CV Emalsa Gran Canaria en la semifinal de la Copa de la Reina

Heidelberg Volkswagen y CV Emalsa Gran Canaria se enfrentarán en un derbi canario para conseguir un puesto en la final de la Copa de la Reina

Derbi canario entre Heidelberg Volkswagen y CV Emalsa Gran Canaria en la semifinal de la Copa de la Reina / CV Emalsa Gran Canaria

El CV Emalsa Gran Canaria fue el último en sumarse a los vencedores del pasado jueves, Avarca Menorca y Cajasol Andalucía. Además del Heidelberg Volkswagen al que se enfrentará en la semifinal este sábado 24 de enero, a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña.

Así llegaron los equipos a la semifinal

El CV Emalsa Gran Canaria llegó a la semifinal tras vencer al DSV Sant Cugat por 1-3. Mientras que el Heidelberg Volkswagen se clasificó tras ganar por 3-0 al CV Melilla.

