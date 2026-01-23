El Heidelberg Volkswagen afronta su debut copero ante el CV Melilla con máxima confianza tras siete triunfos seguidos

El Heidelberg Volkswagen se mide al CV Melilla en los cuartos de final de la Copa de la Reina / Heidelberg Volkswagen

En el conjunto colegial, las pupilas de Gabriel Navarro, todavía al frente del conjunto por la baja por paternidad de Santi Guerra, debutarán este viernes, a las 17:00 (hora canaria), ante el Club Voleibol Melilla en los cuartos de final, un partido al que llegan en «un gran momento de confianza” tras auparse al liderato de Liga Iberdrola después de siete victorias consecutivas y conquistar la Supercopa de España.

En los cuartos de final espera el Club Voleibol Melilla, que se estrenarán en Copa de la Reina, y que son el precedente más reciente de las grancanarias y a las que se impusieron por 3-0 en el Pabellón Miguel Solaesa, si bien Gabriel Navarro ha alertado de que el partido «no tendrá nada que ver” y las melillenses plantearán «un partido diferente» en el torneo copero.

Navarro ha apelado a las “tablas” del equipo para «dar un paso adelante» y tratar de mejorar la plata de la Copa de la Reina de la temporada 2024/2025. Además de resaltar el papel de consejero de Santi Guerra durante su baja paternal: «Aunque no esté, siempre está detrás nuestra”.

La líbero Claudia Figueroa, una de las dos capitanas del Heidelberg Volkswagen, ha puesto en valor la dinámica “muy positiva” en la que arriban a la Copa de la Reina, respaldada por el “gran trabajo que existe detrás”. «Lo importante es ir paso a paso y solo pensar en Melilla, y ya luego pensar el futuro”, avisó.