Europa ha puesto en marcha Help4U, una plataforma digital diseñada para ofrecer apoyo inmediato y seguro a menores víctimas de abuso o acoso sexual en Internet

La Guardia Civil y la Policía Nacional se han incorporado con fuerzas de seguridad de otros trece países a la nueva iniciativa europea Help4U, una plataforma digital para apoyar a menores que sufren abuso o acoso sexual en línea que ofrece a víctimas, padres y profesionales acceso a información y protección.

Help4U, nueva plataforma en línea para apoyar a menores que sufren abuso o acoso sexual en línea. RTVC.

Help4U (AyudaParaTi) la desarrolló Europol y el Centro de Excelencia en Investigación sobre Terrorismo, Resiliencia, Inteligencia y Delincuencia Organizada (CENTRIC) ubicadO en la Universidad de Sheffield Hallam (Inglaterra), informa la Dirección General de la Guardia Civil.

Diseñada para ser sencilla, privada y accesible Help4U ayuda a los menores a encontrar consejos fiables, comprender sus derechos y conectar con personas que pueden ayudarles.

«Si alguien te hace sentir incómodo en internet, está compartiendo tus fotos sin permiso o te dice cosas que no te parecen bien Help4U está aquí para ti» es el mensaje de la plataforma que pretende ofrecer orientación clara y práctica a cualquier menor de 18 años que necesite ayuda así como a padres, docentes y profesionales.

Los jóvenes deciden cómo recibir apoyo

La plataforma permite a los jóvenes elegir cómo quieren recibir apoyo, leyendo, chateando o localizando un servicio cercano en su país, y todo el contenido está escrito en un lenguaje claro y adecuado a la edad para que resulte fácil de entender y utilizar.

La Guardia Civil advierte de que el abuso en línea y la violencia sexual puede llegar a cualquiera y que encontrar la ayuda adecuada no siempre es sencillo ya que navegar entre la variedad de servicios disponibles puede ser complicado y para los jóvenes víctimas, esa búsqueda puede resultar abrumadora especialmente si están angustiados, se sienten vulnerables o no saben a dónde acudir.

Abunda en que muchos probablemente no se sientan preparados para hablar directamente con alguien y primero necesitan buscar información en línea, por lo que proporcionarles recursos accesibles y precisos en este momento es crucial pues les permite dar el siguiente paso para obtener el apoyo que necesitan.

Help4U también conecta a los jóvenes con profesionales que pueden escucharles, aconsejarles y guiarles hacia la seguridad y la recuperación.

Trece países involucrados

La plataforma comenzó como un proyecto piloto entre Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, se ha ampliado para incluir a España, Bulgaria, Chipre, Croacia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y Rumanía y se espera que más países se unan.

Para su desarrollo se ha contado con la estrecha colaboración de expertos en psicología, educación, tecnologías de la información, protección de datos, fuerzas de seguridad y ámbito académico. Se puede consultar en https://www.help4u-project.eu para obtener información, recibir consejos y pedir ayuda.

A través de un comunicado difundido por la Guardia Civil la directora ejecutiva de Europol, Catherine de Bolle, declara que «los niños y jóvenes merecen estar seguros y apoyados tanto en línea como fuera de ella y Help4U les ofrece a ellos y a quienes les protegen información clara y fiable y acceso a la ayuda cuando más se necesita».

«Esta plataforma es un ejemplo tangible de cómo la cooperación europea puede marcar una verdadera diferencia para las víctimas», añade.

En colaboración con Europol

Por su parte el director del CENTRIC, el profesor Babak Akhgar, afirma: «Estamos orgullosos de trabajar con Europol y nuestros socios de los diferentes cuerpos de Europa para crear Help4U, una plataforma que sitúa la seguridad, la privacidad y la confianza de los jóvenes en el centro».

«Al combinar innovación digital con las voces y experiencias de los propios jóvenes Help4U ofrece una vía segura y accesible para que encuentren ayuda y escucha«, agrega.