Herida una parapentista tras un accidente en el barranco de Taucho, en el sur de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
La parapentista herida tiene 36 años y sufre un traumatismo de carácter moderado tras accidentarse en Adeje, en Tenerife

Una parapentista, de 36 años, ha resultado herida moderada al sufrir un accidente en el barranco de Taucho, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron la tarde del pasado domingo y hasta la zona se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), con la colaboración de Bomberos de Tenerife y Policía Local, que tras rescatar a la afectada, la evacuó hasta la helisuperficie de La Guancha.

Una vez en La Guancha, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado. Por ello se la trasladó hasta el Hospital del Norte.

