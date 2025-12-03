Una mujer de 50 años resultó heridas con diversos traumatismos de carácter moderado al volcar su vehículo en la rotonda de Tejina

Una mujer, de 50 años de edad, ha resultado herida este miércoles tras producirse el vuelco de un vehículo en la TF-13, debajo de la rotonda de Tejina, con dirección a Punta Hidalgo, en el municipio de La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Herida tras el vuelco de su coche en La Laguna, Tenerife. Europa Press

El suceso se produjo sobre las 12:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente del vuelco, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona de Tenerife.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado. Finalmente, se la trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Canarias. Por su parte, efectivos policiales aseguraron la zona y realizaron el atestado.