Herido un hombre al volcar el quad en el que circulaba por el Barranco Guiniguada

RTVC

El hombre de 60 años sufrió este lunes diversos traumatismos de carácter moderado

Un hombre de 60 años resultó herido moderado sobre las 08.00 horas de este lunes al volcar el quad que conducía por el Barranco Guiniguada, a la altura de la Ermita de San Roque de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el varón sufrió diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que le asistió por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de instruir las diligencias pertinentes.

