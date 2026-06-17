Las llamas se originaron en la cocina del establecimiento y obligaron a intervenir a bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad

Un hombre ha resultado herido de carácter grave tras declararse este miércoles un incendio en una cafetería del municipio tinerfeño de Güímar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.

Imagen de archivo

El suceso tuvo lugar sobre las 15:40 horas en la Avenida Santa Cruz, cuando una alerta recibida por el 112 movilizó a los distintos servicios de emergencia.

Las llamas afectaron a la cocina

A su llegada al lugar, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife lograron extinguir el incendio, que afectó principalmente a la cocina del establecimiento. Posteriormente, realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en el interior del local y garantizar la seguridad de la zona.

Mientras tanto, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado en el lugar de los hechos y, tras una primera valoración, decidió su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Amplio despliegue de emergencias

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron también al lugar del incidente para asegurar el perímetro y colaborar con el resto de los recursos desplegados durante la emergencia.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio, que se saldó con daños materiales en la cocina del establecimiento y una persona herida de gravedad.