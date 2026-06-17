El Ayuntamiento habilita nuevamente el Barranco de las Nieves como espacio de estacionamiento gratuito para responder a la demanda vecinal durante los meses de verano

Las numerosas obras ejecutadas en los últimos tiempos en Santa Cruz de La Palma han supuesto la desaparición de centenares de plazas de aparcamiento en distintos puntos de la capital palmera. Ante las reiteradas demandas de la ciudadanía, el Ayuntamiento ha recuperado esta semana el estacionamiento situado en la desembocadura del Barranco de las Nieves, lo que permitirá incorporar un centenar de plazas adicionales a la oferta de estacionamiento de la ciudad.

Declaraciones: Asier Antona, alcalde de Santa Cruz de La Palma

La actuación culmina tras los trabajos de limpieza y acondicionamiento del espacio, así como después de obtener la autorización preceptiva del Consejo Insular de Aguas de La Palma, requisito necesario para su puesta en funcionamiento.

Ubicación estratégica

El aparcamiento se encuentra en la entrada norte de Santa Cruz de La Palma, una zona de gran afluencia tanto para residentes como para visitantes. Su proximidad al Centro de Salud y a enclaves turísticos de referencia, como el Barco de la Virgen, lo convierte en un espacio especialmente útil para facilitar los desplazamientos hacia la capital.

El Ayuntamiento ha decidido habilitar estas plazas durante el periodo estival con el objetivo de aliviar los problemas de estacionamiento que se registran habitualmente durante los meses de mayor actividad.

Gratuito y con limitación nocturna

Los usuarios podrán hacer uso de este aparcamiento de forma totalmente gratuita. No obstante, por razones de seguridad, los vehículos no podrán permanecer estacionados durante la noche, por lo que el recinto solo estará disponible en horario diurno.

Con esta medida, el consistorio busca dar respuesta a una de las principales demandas vecinales y recuperar parte de la capacidad de aparcamiento perdida como consecuencia de las obras desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.