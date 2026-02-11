El vehículo en el que viajaba colisionó contra una rotonda en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura

Un hombre de 44 años ha resultado herido de gravedad este miércoles cuando el vehículo en el que viajaba colisionó con una rotonda en Fuerteventura.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta a las 6.53 horas en la que informaban de un accidente de tráfico en la FV-10, en el municipio de Puerto del Rosario, y de que el conductor precisaba asistencia sanitaria.

Al llegar al lugar del accidente, el personal del Servicio de Urgencias de Canarias ha valorado y asistido al afectado, que presentaba traumatismo lumbar de carácter grave. El hombre ha sido trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura.

Los bomberos de Puerto del Rosario han colaborado con el personal sanitario y la Guardia Civil ha realizado el atestado correspondiente.