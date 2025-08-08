Al llegar a la zona el SUC comprobó que el motorista presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que se le trasladó en una ambulancia medicalizada

Un motorista ha resultado herido de carácter grave en una colisión frontal con un turismo en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron en la tarde de este jueves en la urbanización Rosa de la Monja del citado municipio. Hasta el lugar, se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que instruyeron las diligencias y colaboraron con el resto de recursos desplazados.