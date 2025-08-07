Una mujer y dos menores resultan heridos tras el vuelco de un vehículo en la carretera GC-103, a la altura del Barranco de Guayadeque, en Ingenio (Gran Canaria)

Heridos una mujer y dos menores tras el vuelco de un vehículo en Gran Canaria. Foto de archivo

Una mujer y dos menores, de 5 y 7 años, han resultado heridos tras el vuelco de un vehículo en la carretera GC-103, a la altura del Barranco de Guayadeque, Ingenio (Gran Canaria). Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se produjeron sobre las 19:55 horas de este miércoles, 6 de agosto. En ese momento, el Cecoes recibió una alerta en la que informaban del vuelco de un vehículo con tres ocupantes que pudieron salir por sus medios.

El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal del SUC valoró a los tres heridos, que presentaban diversos traumatismos, y tras realizar una asistencia inicial procedió al traslado tanto al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria -en el caso de la mujer- como al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, para las menores.

Finalmente, los efectivos de bomberos aseguraron el vehículo y colaboraron los los recursos sanitarios. Mientras, los servicios policiales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.