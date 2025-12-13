ES NOTICIA

Herido un hombre de 50 años tras volcar con su turismo en Lanzarote

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido tras volcar su turismo cuando circulaba por LZ-34, a la altura del vertedero de Zonzamas, en el municipio de Teguise, en Lanzarote

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido tras volcar su turismo en Lanzarote.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2. el accidente tuvo lugar sobre las 18.14 horas de este viernes. La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de carácter moderado. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.

