Herido un menor tras precipitarse accidentalmente de un edificio

Herido un menor de 2 años tras precipitarse accidentalmente desde un tercer piso en Arona

RTVC / Europa PRESS
El suceso se produjo sobre las 22:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente del menor

Municipio de Arona. Imagen archivo RTVC.

Un menor de 2 años ha resultado herido de carácter moderado este viernes al precipitarse, de forma accidental, desde un tercer piso a la vía pública en la calle San Sebastián de La Gomera, en el municipio de Arona (Tenerife). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario prestó una primera asistencia al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado, y, tras estabilizarlo, procedieron a su evacuación en ambulancia hasta el Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

Los servicios policiales instruyeron diligencias y colaboraron con los recursos desplazados.

