Suceso en el sur de Tenerife- Imagen archivo RTVC.

Dos personas, una mujer y un hombre, han resultado heridas en la noche de este sábado tras salirse de la vía una motocicleta y colisionar contra una valla protectora en la carretera de Los Roques. En concreto, en el municipio de Fasnia. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Suceso en el sur de Tenerife

El suceso se produjo sobre las 23:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, agentes de la Policía Local y un recurso sanitario privado que llegaron en primer lugar al incidente prestaron la primera asistencia a los afectados, hasta la llegada de los recursos del Servicio de Urgencias Canario, que continuaron con su valoración, asistencia y traslado al hospital.

El herido más grave, que presentaba un traumatismo craneal, fue estabilizado previamente en la ambulancia del SUC y, a continuación, trasladado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, donde ingresó en estado crítico. La Policía Local, por su parte, realizó el atestado correspondiente.