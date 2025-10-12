ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Dos heridos tras salirse de la vía con una moto en el sur de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Agentes de la Policía Local y un recurso sanitario privado que llegaron en primer lugar al incidente prestaron la primera asistencia a los heridos

Suceso en el sur de Tenerife- Imagen archivo RTVC.

Dos personas, una mujer y un hombre, han resultado heridas en la noche de este sábado tras salirse de la vía una motocicleta y colisionar contra una valla protectora en la carretera de Los Roques. En concreto, en el municipio de Fasnia. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Suceso en el sur de Tenerife

El suceso se produjo sobre las 23:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, agentes de la Policía Local y un recurso sanitario privado que llegaron en primer lugar al incidente prestaron la primera asistencia a los afectados, hasta la llegada de los recursos del Servicio de Urgencias Canario, que continuaron con su valoración, asistencia y traslado al hospital.

El herido más grave, que presentaba un traumatismo craneal, fue estabilizado previamente en la ambulancia del SUC y, a continuación, trasladado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, donde ingresó en estado crítico. La Policía Local, por su parte, realizó el atestado correspondiente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Clavijo felicita el Día de la Fiesta Nacional destacando que es una «oportunidad para reflexionar» sobre lo que une

España celebra este 12 de octubre la Fiesta Nacional con un desfile militar presidido por Felipe VI

La Virgen de Candelaria ya está en Santa Cruz de Tenerife tras una peregrinación multitudinaria

El Cabildo inicia la renovación del asfalto entre Vecindario y Aeropuerto de Gran Canaria

Eibar FC vs Castellón FC: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025