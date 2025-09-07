Una colisión en el Teide provoca dos víctimas y un atropello en Arrecife afecta a un menor

La tarde del sábado se cerró con dos accidentes de tráfico en las islas: una colisión en el Parque Nacional del Teide, que dejó dos mujeres heridas, y un atropello en el que un niño resultó afectado en Lanzarote.

Imagen de archivo | 112 Canarias

Choque en la TF-21

El primer accidente ocurrió a las 20:21 horas en la TF-21, en la vertiente sur de la carretera que cruza el Teide. Un quad y un turismo colisionaron, según informó el 112. Una de las ocupantes del vehículo tipo quad sufrió politraumatismos graves y los sanitarios la trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de La Candelaria.



La segunda afectada presentó un traumatismo en el hombro de carácter moderado y los sanitarios la trasladaron a Hospiten Sur en una ambulancia de soporte vital básico. El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a las víctimas en el lugar antes de su evacuación. La Guardia Civil abrió diligencias sobre el siniestro.

Atropello en Arrecife

A las 22:20 horas, un turismo atropelló a un niño de 6 años en la Calle La Seguidilla, en el municipio de Arrecife. El menor sufrió un traumatismo facial moderado. Los sanitarios lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa. Agentes de la Policía Local de Arrecife instruyeron el atestado y regularon la circulación en la zona.