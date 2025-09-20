ES NOTICIA

Cinco heridos tras el vuelco de un vehículo en una vía del municipio de Adeje

RTVC / Europa PRESS
Los heridos con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, presentaban lesiones de carácter moderado

Imagen archivo RTVC.

Cinco personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras producirse el vuelco de un vehículo en la avenida de Los Pueblos, en el municipio de Adeje. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:09 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Los heridos con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, presentaban lesiones de carácter moderado y, tras ser asistidos por el Servicio de Urgencias Canario fueron trasladados al Hospital del Sur, Hospital Quirón Costa Adeje, Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Policía Local se encargó del atestado correspondiente.

