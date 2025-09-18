Detenido por el incendio intencionado de seis vehículos en Adeje

Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor del incendio intencionado de seis vehículos en el municipio de Adeje, en Tenerife

Detenido el presunto autor de un incendio intencionado que afectó a seis vehículos en el sur de Tenerife

– POLICÍA NACIONAL

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 3 de septiembre de 2025, cuando se declararon dos focos de incendio con minutos de diferencia en dos calles muy próximas del municipio de Adeje.

Tres de los vehículos estacionados fueron totalmente calcinados. Esto, según la Policía Nacional, generó un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas. La intervención de bomberos, policías nacionales y locales permitió sofocar las llamas con rapidez.

Los agentes de la Policía Nacional determinaron que el incendio fue provocado intencionadamente mediante el uso de un acelerante.