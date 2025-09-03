ES NOTICIA

Cuatro coches quemados en Adeje en una sola noche

En Adeje, en Tenerife ,cuatro coches fueron quemados en la noche de este martes en dos calles diferentes de la localidad

Los bomberos sofocan el incendio de uno de los coches quemado en Adeje,

Varias dotaciones de los Bomberos de Tenerife tuvieron que acudir en la noche de este martes a Adeje para extinguir dos incendios que afectaron a un total de cuatro coches, que fueron quemados por causas que aún se desconocen. Ambos fueron alertados en dos calles de la zona de Fañabé, Adeje. No hubo que lamentar heridos.

Tuvieron que intervenir agentes de la Policía Local de Adeje y la Policía Nacional.

