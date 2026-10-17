Hernández ha desarrollado trabajos técnicos y profesionales vinculados a la creación y digitalización de inventarios de bienes o libros de actas

Asamblea Herreña ha elegido, al exconsejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes del Cabildo de El Hierro Emilio Hernández como candidato de la formación al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En la imagen, Emilio Hernández. Archivo.

La formación insular apuesta por un candidato con experiencia institucional y una trayectoria profesional ligada al patrimonio histórico, la cultura y la comunicación.

Según ha informado la formación política, la candidatura de Hernández se enmarca en el compromiso de Asamblea Herreña de trasladar a la Cámara Alta las principales reivindicaciones de la ciudadanía herreña, con especial atención a la conectividad y los costes del transporte, las becas y oportunidades para los jóvenes, el apoyo al sector empresarial y primario, la mejora de los servicios públicos estatales y la defensa de los intereses de Canarias.

Instituciones del Estado

“El objetivo de defender los intereses de El Hierro ante las instituciones del Estado y reclamar medidas que contribuyan a reducir las desigualdades que afronta la isla por su condición de territorio no capitalino”, añade.

Emilio Hernández nació en El Pinar mayo de 1970 y es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna.

Patrimonio histórico

Su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente a la conservación y difusión del patrimonio histórico, la gestión documental y el ámbito de la comunicación.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos relacionados con la digitalización de inventarios arquitectónicos, arqueológicos y etnográficos, así como en iniciativas para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de El Hierro.

En el Cabildo Insular de El Hierro ha desarrollado trabajos técnicos y profesionales vinculados a la creación y digitalización de inventarios de bienes, libros de actas, archivos de medios y documentación del Consejo Insular de Aguas.

También ha participado en proyectos relacionados con el Archivo Histórico Insular de El Hierro, el Centro de Estudios Geológicos y la apertura del Parque Cultural de El Julan.