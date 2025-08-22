La aeronave, que trabajaba en el incendio de Porto, presentó problemas técnicos y logró tomar tierra sin daños personales tras sobrevolar una hora para perder combustible

Un hidroavión de extinción de incendios forestales que trabajaba en el fuego de Porto (Zamora) se ha visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en la base aérea zamorana de Rosinos de la Requejada, sin que se hayan registrado daños personales. EFE/Alberto Ferreras

Un hidroavión de extinción de incendios forestales que participaba en las labores contra el fuego de Porto (Zamora) se vio obligado este viernes a efectuar un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Rosinos de la Requejada, sin que se registraran daños personales.

Además, según informó el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, el aparato presentó problemas en uno de los estabilizadores de la toma de agua, lo que afectaba al aterrizaje, y solicitó realizar una maniobra de emergencia.

Antes de tomar tierra, la aeronave tuvo que sobrevolar la zona durante una hora para perder combustible, mientras en la pista aguardaban los bomberos y otros medios terrestres de extinción preparados ante un posible percance.

Finalmente, el piloto logró aterrizar con éxito sobre las 13:00 horas, sin daños personales ni desperfectos en las instalaciones, aunque la aeronave sí sufrió daños visibles en el tren de aterrizaje.