El Hierro comienza el traslado de migrantes con la salida de 152 personas hacia Tenerife

Un grupo de 152 migrantes, todos varones, viaja en barco desde el puerto de La Estaca hasta el sur de Tenerife para aliviar la presión sobre los recursos de acogida de la isla

El Hierro comienza a agilizar los traslados de migrantes a Tenerife tras el repunte de llegadas de cayucos de las últimas semanas. Este miércoles, 14 de octubre, está previsto que 152 migrantes, todos varones, abandonen la isla en un barco que partirá desde el puerto de La Estaca con destino al sur de Tenerife.

Los migrantes permanecían acogidos durante las últimas horas en el antiguo monasterio de La Frontera. Su salida supone un alivio para los recursos asistenciales de El Hierro, que han soportado una elevada presión durante los últimos días.

Personas migrantes a la espera de trasladao a Tenerife desde El Hierro

El Hierro prevé trasladar a unos 400 migrantes esta semana

El traslado de estas 152 personas forma parte de las medidas para descongestionar los centros de acogida de la isla. Las autoridades prevén derivar a unos 400 migrantes a Tenerife a lo largo de esta semana, después de que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés se aproximara a su límite de capacidad.

Las instalaciones llegaron a albergar a cerca de 600 personas tras la sucesión de embarcaciones que alcanzaron las costas herreñas. La disponibilidad de plazas en los centros de acogida de Tenerife condiciona el ritmo de las derivaciones.

Personas migrantes a la espera de trasladao a Tenerife desde El Hierro

Un respiro tras varios días de llegadas de cayucos

La situación migratoria en El Hierro registra una ligera tregua. Desde este martes no ha llegado ningún nuevo cayuco a la isla, después de varias jornadas de intensa actividad para los equipos de emergencia y los voluntarios que atienden a las personas migrantes.

Solo durante el domingo llegaron a El Hierro 356 migrantes a bordo de dos cayucos. A ellos se sumaron otros 86 ocupantes de una embarcación que Salvamento Marítimo interceptó durante la noche del lunes.

El incremento de las llegadas ha exigido un esfuerzo adicional a los dispositivos de atención humanitaria. Los voluntarios han afrontado jornadas de mucho trabajo, a las que se suman las bajas temperaturas que se registran en San Andrés, donde se encuentra el principal centro de atención temporal.

Canarias reclama más recursos ante el repunte migratorio

El aumento de la presión migratoria ha llevado al Gobierno de Canarias a reclamar más recursos al Ejecutivo central. El archipiélago registró la llegada de más de 1.100 migrantes entre el viernes y el lunes, con desembarcos en distintas islas.

Los traslados previstos durante esta semana buscan reducir la ocupación de los centros herreños. También recuperar capacidad de respuesta ante la posible llegada de nuevas embarcaciones.