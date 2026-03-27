El Hierro desactiva el PEIN tras el paso de la Borrasca Therese

El Cabildo de El Hierro ha informado de que todas las vías están abiertas y se han levantado todas las restricciones, por lo que se puede desactivar el PEIN (Plan Insular de Emergencias)

La Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro ha desactivado este jueves el Plan Insular de Emergencias (PEIN) tras el paso de la Borrasca Therese.

La borrasca ha dejado cerca de un centenar de incidencias en la isla desde el inicio del episodio de alerta, la mayoría relacionadas con desprendimientos de piedras, tierra, ramas u otros objetos en vías de la red insular de carreteras.

Según ha informado el Cabildo, en estos momentos todas las carreteras se encuentran abiertas al tráfico, así como los centros de interpretación de El Julan y el Árbol Garoé, y se han levantado todas las restricciones.

No obstante, desde el Cabildo se solicita a la población extremar las precauciones en los próximos días ante la posibilidad de desprendimientos debido a la inestabilidad del terreno causada por las precipitaciones registradas en los últimos días.

En cuanto a la red de senderos, se han reabierto los de San Salvador, Sabinosa y La Llanía, mientras que se están realizando valoraciones técnicas sobre el estado del terreno en la zona de Jinama, que permanecerá cerrada.