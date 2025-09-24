ES NOTICIA

El Hierro celebra la «Fiesta de Los Faroles» en honor a la Virgen de Los Reyes

Redacción RTVC
Cientos de peregrinos acuden a la Dehesa a adorar la Virgen de Los Reyes en el día de la festividad de su patrona

Los herreños celebran este 24 de septiembre la festividad de la Virgen de Los Reyes. Después de un año de Bajada, acuden desde cualquier rincón de la isla a venerar a su patrona.

Informa: Haridian Marichal.

La jornada comenzó con la «Fiesta de los Faroles» y ha continuado con la procesión y devoción de cientos de fieles que han ido hasta La Dehesa.

Fiesta de los Faroles en honor a la Virgen de Los Reyes en El Hierro.

Vigilia del 23 de septiembre

Desde la noche anterior todos los rincones de la isla se llena de faroles que iluminan el camino a los peregrinos. El Santuario de La Virgen de Los Reyes se ilumina a su llegada y al amanecer parten con la imagen en procesión.

La llegada del 24 de septiembre se convierte en un encuentro familiar. La mañana comienza con una eucaristía y la posterior procesión de la patrona de El Hierro. La imagen va acompañada de los bailarines y tocadores recorriendo el entorno de La Dehesa.

Todos los años esta fiesta reúne a los herreños que guardan gran devoción a su patrona. Una celebración que en este año de Bajada recobra especial interés.

