Historias sin límites, este martes en ‘Noveleros’

El programa presenta este martes «Sin tirar la toalla», cuatro reportajes sobre canarias y canarios que son un ejemplo de esfuerzo y superación

Este martes 8 de abril, a partir de las 22:30 horas, el programa de reportajes ‘Noveleros’ emite una nueva entrega cargado de historias inspiradoras. Bajo el título «Sin tirar la toalla», el episodio de esta semana acompaña a cuatro canarios y canarias que están en el camino de conseguir lo que siempre han soñado, y lo han hecho a pesar de los obstáculos y limitaciones.

Atenea: Rompiendo Límites con Determinación

Atenea ha demostrado que no existen límites cuando se tiene una determinación inquebrantable. Nació con una parálisis cerebral, pero nunca tiró la toalla. A pesar, de que le dijeron que solo podría nadar, ahora compite en atletismo y está esperando para comenzar a competir en las para olimpiadas. Sus padres han sido un gran apoyo, y los que le ayudaron a caminar cuando los médicos le dijeron que nunca lo haría.

Manu: Un Sueño de Altura

Manu es un hombre que ha pasado más tiempo en el aire que en tierra. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, está a punto de cumplir su sueño de convertirse en piloto. Su pasión por la aviación comenzó desde joven, y ha dedicado su vida a alcanzar este objetivo. Con su meta tan cerca, Manu nos enseña que, independientemente de las dificultades, los sueños siempre son alcanzables cuando se lucha por ellos.

Yaiza Díaz: Un Corazón Valiente

La periodista y presentadora de los Informativos de Televisión Canaria, Yaiza Díaz, comparte en Noveleros una historia profundamente personal. Enfrentó con valentía un diagnóstico de cáncer de mama que cambió su vida, pero no la derrumbó. Durante su proceso de tratamiento, Yaiza demostró una gran fortaleza. Su relato es una oda a la resiliencia y un testimonio de cómo la fuerza interior puede llevarnos a superar incluso los momentos más oscuros.

Cristina: La Fuerza de una Madre

Cristina es una madre de seis hijos que ha enfrentado innumerables desafíos con valentía y amor incondicional. Criada por una madre y una abuela que le enseñaron la importancia de no rendirse nunca, Cristina ha sacado adelante a su familia, luchando contra las dificultades que la vida le ha puesto en el camino. Con su historia, nos demuestra que el amor materno no tiene barreras ni edad, y que siempre hay espacio para nuevas oportunidades, no importa los desafíos que surjan.