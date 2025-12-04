Hojaldre relleno de queso de cabra | Receta ‘Como en casa’

Hojaldre relleno de queso de cabra | La receta ‘Como en casa’ de RTVC

En el corazón de La Laguna, Tenerife, se encuentra El Mesón de la Laguna, un establecimiento que irrumpió en 2021 con un concepto de cocina fusión enfocado en la tradición castellana, especializándose en arroces y todo tipo de carne. El mesón ofrece un ambiente cálido y cercano que busca que el cliente se sienta ‘Como en casa‘.

Este entrante crujiente es un plato que tiene gran acogida, fusionando texturas y sabores intensos dentro de un envoltorio delicado.

Lista de ingredientes

Hojaldre de mantequilla Queso de rulo de cabra Foie de pato fresco Cebolla caramelizada Pedro Ximénez Para la preparación de la cebolla caramelizada Piel de limón Naranja Ramita de canela Azúcar Para el emplatado Tomates cherrys Pimientos de padrón Sal de carbón

Elaboración paso a paso

Lo primero que haremos será caramelizar la cebolla. Se corta media cebolla en juliana. Se le incorpora piel de limón, naranja, una ramita de canela, y azúcar. Además, se añade vino tinto, el cual aporta un sabor y un toque diferente a la cebolla. Este conjunto se lleva al fuego para caramelizar.

A continuación preparamos nuestro relleno. El queso de cabra y el foie de pato lo pasamos por la sartén.

Para el montaje, utilizamos la masa de hojaldre de mantequilla ya descongelada y colocamos una capa en un molde para horno. Encima de esta capa añadimos la cebolla caramelizada y cubrimos con el foie de pato troceado.

Cubrimos el relleno con la otra masa de hojaldre y unimos bien los bordes. Pinchamos toda la superficie de la masa con un tenedor para evitar que suba. Batimos un huevo y metemos la masa en el horno. Horneamos a 190 grados hasta que esté dorado y crujiente.

A la hora de servirlo, acompañamos con tomates cherry y dos pimientos de padrón. Terminamos la decoración una «lluvia de carbón salado«.

Preparación de la receta paso a paso en vídeo