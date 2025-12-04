ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLanzarote y La Graciosa

Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras volcar una furgoneta en Tinajo

RTVC
RTVC

Bomberos liberaron al hombre herido del interior de la furgoneta y el SUC lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un hombre de 77 años resultó herido de carácter moderado tras el vuelco de una furgoneta registrado este jueves, 4 de diciembre, en el Camino Las Huertitas, en el municipio de Tinajo.

El incidente se produjo a las 11:56 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La alerta se recibió cuando una llamada informó de que el vehículo había volcado y su ocupante permanecía atrapado en el interior. De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios.

Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras volcar una furgoneta en Tinajo
Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras volcar una furgoneta en Tinajo. RTVC

Presentaba policontusiones de carácter moderado

Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias y Salvamento de Lanzarote aseguraron el vehículo y procedieron a liberar al hombre del habitáculo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervino con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, valoró al afectado y confirmó que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Tinajo colaboraron en la zona y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias dará la bienvenida a 2026 con las Campanadas de RTVC desde El Hierro en una noche cargada de identidad isleña

Tuk tuk llega a Santa Cruz de Tenerife entre tensión y rechazo municipal

La Laguna celebra este jueves la clausura del 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial

Los casos de gripe se disparan en noviembre en Canarias

Trasladan a Gran Canaria al entrenador que recibió 61 denuncias por agresión sexual a menores

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025