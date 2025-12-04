Bomberos liberaron al hombre herido del interior de la furgoneta y el SUC lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un hombre de 77 años resultó herido de carácter moderado tras el vuelco de una furgoneta registrado este jueves, 4 de diciembre, en el Camino Las Huertitas, en el municipio de Tinajo.

El incidente se produjo a las 11:56 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La alerta se recibió cuando una llamada informó de que el vehículo había volcado y su ocupante permanecía atrapado en el interior. De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios.

Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras volcar una furgoneta en Tinajo. RTVC

Presentaba policontusiones de carácter moderado

Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias y Salvamento de Lanzarote aseguraron el vehículo y procedieron a liberar al hombre del habitáculo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervino con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, valoró al afectado y confirmó que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Tinajo colaboraron en la zona y realizaron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.