Un hombre de 80 años, herido moderado tras sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife. Fotografía: Europa Press

Un hombre de 80 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en la carretera del Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife. El incidente ocurrió durante la tarde de este pasado martes, y hasta el lugar acudió personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras llegar al lugar, se constató que el varón que sufrió el atropello presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. El afectado tuvo que ser trasladado en ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Agentes de la Policía Local también acudieron al lugar del incidente para elaborar el atestado pertinentes y regular el tráfico de la vía.