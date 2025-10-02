El hombre, de 79 años, está hospitalizado tras sufrir un ahogamiento en la playa de Troya, en Adeje, Tenerife

Un hombre de 79 años ha sido hospitalizado este miércoles en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en la playa de Troya del municipio tinerfeño de Adeje. Fue atendido por socorristas y servicios de emergencias, que pudieron estabilizarlo hasta llegar al hospital.

Playa de Troya, Adeje, Tenerife. Archivo EFE

Al lugar del incidente se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso de los socorristas. Habían rescatado del mar a un hombre que precisaba asistencia sanitaria.

Al llegar al lugar el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado y, tras estabilizarlo, fue trasladado a un centro hospitalario del sur de Tenerife, donde ingresó con síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave.

Asimismo la Policía Local se encargó de instruir el atestado correspondiente.