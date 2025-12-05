Tras lanzarse en un coche en marcha, el hombre de 30 años fue atropellado por otro vehículo por la zona de los Puentes de Silva

Un hombre, grave tras lanzarse de un coche en marcha en Gran Canaria

Un hombre de 30 años resultó herido de gravedad en la madrugada de este domingo después de lanzarse de un vehículo en marcha a la altura de los Puentes de Silva, en sentido norte, en el municipio de Guía, Gran Canaria. El incidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas.

Tras salir del vehículo, el hombre fue atropellado por otro coche que circulaba por la zona, sufriendo múltiples traumatismos de carácter grave. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, donde fue estabilizado y posteriormente evacuado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Guardia Civil instruye las diligencias y trabaja en el esclarecimiento de lo ocurrido.