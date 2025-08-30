En la isla de Tenerife se ha realizado un homenaje en el que se ha pedido la inclusión de los niños robados en la Ley de Memoria Democrática de Canarias

En el Día Internacional de las Victimas de desapariciones Forzadas, la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, en Gran Canaria, ha organizado una jornada de homenaje dedicada a quienes sufrieron la represión franquista.

Imagen RTVC.

La resistencia al golpe de estado en Canarias dejó miles de personas desaparecidas y asesinadas. Una de las resistencias más duras y prolongadas se dio en el norte de Gran Canaria.

Cabe destacar que en la actualidad existen proyectos para búsquedas, que se centran en el pozo de la Vuelta del Francés, y en la Sima de Jinámar.

Por tanto, durante esta jornada, el municipio grancanario de Arucas ha rendido un homenaje a quienes sufrieron represión durante la Guerra Civil española.

Homenaje en Tenerife

También en conmemoración por el Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias, el colectivo Sin Identidad ha reivindicado , durante un acto institucional celebrado en Tenerife, la inclusión de los niños robados en la Ley de Memoria Democrática de Canarias.

Del mismo modo, piden que se les reconozca como víctimas del franquismo y se les otorgue el derecho a conocer su verdadera identidad.