El Médano se llena de ritmo y color con el ‘Carnaval de Día’

En esta jornada del Carnaval de Día los protagonistas han sido los más pequeños, con actividades infantiles y concurso de disfraces

El núcleo costero de El Médano acoge este sábado, una nueva edición del ‘Carnaval de Día’; una cita pensada para el disfrute de toda la familia y que ha llenado de ritmo, color y diversión la plaza Magallanes y la plaza central.

Informa. RTVC.

El evento, organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuyo responsable es Carlos Abismael Díaz Barreto, ha comenzado a las 11.30 horas con un recorrido desde la plaza Magallanes hasta la plaza central y han participado las comparsas Kuliquitacas del Sur, Guajeiros y Aborasau, llenando las calles de ambiente carnavalero.

Imagen cedida.

Posteriormente, fue el momento de los más pequeños, protagonistas con actividades infantiles y un concurso de disfraces. Además de las actuaciones del DJ David Pérez y Olga González, en una jornada especialmente diseñada para el disfrute familiar.

La música continuará con un amplio cartel de artistas y orquestas: Nueva Ilusión, Orquesta Los Ideales, El Combo Dominicano, Rafael Flores ‘El Morocho’, Orquesta Nueva Línea, The Boys Machine y el DJ Fabrizio Salgado, que pondrán ritmo a la recta final de las carnestolendas.