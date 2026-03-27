La presentación de Jerónimo Saavedra, el último prócer reúne a representantes políticos y culturales para destacar su legado en Canarias

Gran Canaria rinde homenaje a Jerónimo Saavedra con un nuevo libro. EFE

Gran Canaria acogió la presentación del libro Jerónimo Saavedra, el último prócer, en un acto celebrado en el Hotel Santa Catalina que se convirtió en un homenaje a una de las figuras clave de la historia reciente del Archipiélago.

El encuentro reunió a representantes del ámbito político, cultural y social para recordar la trayectoria del que fuera primer presidente de Canarias.

La obra, escrita por Marta Saavedra, recopila 40 testimonios de personas que conocieron de cerca al dirigente, ofreciendo una visión plural de su papel en la vida pública.

Homenaje a su legado y humanidad

Además, durante el acto, intervinieron, entre otros, Chano Franquis y el pintor Fernando Álamo, quienes destacaron su compromiso con el servicio público, su perfil intelectual y su vinculación con Canarias.

A lo largo del homenaje se puso en valor tanto su legado institucional, como presidente autonómico, ministro, alcalde y Diputado del Común, como su dimensión humana, marcada por la defensa de la educación, la cultura y la cohesión social.

El acto concluyó reivindicando la vigencia de sus valores y su papel como referente político y ético para las generaciones actuales.