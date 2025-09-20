Horarios para acceder al Teide en coche

El futuro plan rector de uso y gestión del Teide prevé prohibir la entrada en coche en ciertos horarios, donde se solo se podrá ir en guagua

El futuro plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide prevé la prohibición de acceder al mismo en coches en determinados tramos horarios. En esos horarios solo se podrá ir en guagua.

Así lo ha confirmado en declaraciones remitidas a los medios el consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano. Matiza que «se van a establecer limitaciones al uso del vehículo privado pero no en el sentido de un veto».

«Habrá determinadas franjas horarias donde toda la movilidad se va a desarrollar sobre guaguas, y otras franjas en las que no va a ser así», ha apostillado.

Detalles del plan

Además, en el nuevo plan rector de uso y gestión «se respetan los usos tradicionales como la apicultura, con algunas condiciones». Además, se mejoran algunos aspectos como la práctica de ciclismo en pistas.

Ruano señala que la corporación insular y el Gobierno de Canarias llevan trabajando hace más de año y medio en el documento. Se debatirá el próximo 29 de septiembre en el patronato del Parque Nacional.

Ambas administraciones están «en desacuerdo» con el documento base. Se partía de la época de José Antonio Valbuena como consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

El nuevo documento, ha incidido José Miguel Ruano, «es un avance respecto de aquel, que impedía en todos los sentidos el acceso al Teide y el disfrute del parque nacional».

Y lo que hace es «establecer un plan insular de movilidad sostenible». En él «hay algunas determinaciones que tienen carácter transitorio y otras que eran derivadas al futuro plan que establezca el Cabildo».

En su opinión, el nuevo documento supone «un avance notorio», si bien recuerda que corresponde su aprobación al Gobierno de Canarias, «previsiblemente antes de diciembre».