Ya se conocen los horarios de los siete partidos de la Copa del Rey que se disputará en Valencia del 19 al 22 de febrero

Horarios de la Copa del Rey Valencia 2026 / ACB

Los emparejamientos de la Copa del Rey de baloncesto que se celebrará en Valencia, se conocerán en el sorteo que se celebrará el lunes 26 de enero, tras la finalización de la primera vuelta.

Cuartos de final

Jueves 19 de febrero:

Primer partido Cuartos de final: 17:00 hora canaria

17:00 hora canaria Segundo partido Cuartos de final: 20:00 hora canaria

Viernes 20 de febrero:

Tercer partido Cuartos de final: 17:00 hora canaria

17:00 hora canaria Cuarto partido Cuartos de final: 20:00 hora canaria

Semifinal

Sábado 21 de febrero:

Primera Semifinal: 17:00 hora canaria

17:00 hora canaria Segunda Semifinal: 20:00 hora canaria

Final

Domingo 22 de febrero:

Final: 18:00 hora canaria

El Real Madrid, como líder tras la primera vuelta, tendrá la ventaja de jugar en uno de los dos partidos del jueves 19, descansando así un día más en el caso de avanzar a semifinales.