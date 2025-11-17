El mensaje de texto incorpora un enlace personalizado dependiendo del paciente con datos de la consulta

El Hospital Universitario de Canarias incorpora desde este lunes un sistema de recordatorio de citas que funciona a través de un SMS interactivo. Con esta nueva herramienta, el objetivo es reducir las inasistencias y reorganizar mejor las agendas médicas.

Este sistema recordará a los pacientes sus citas hospitalarias con diez días de antelación mediante un mensaje SMS, desde el que se dirige a las personas a un aplicativo que ofrece la opción de confirmar, cancelar o solicitar un cambio de fecha de la cita, en el caso de no poder asistir.

Gestión eficiente de las citas

El pilotaje de este sistema comenzó en mayo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, y en el Hospital Universitario de La Palma, y se ha ido extendiendo paulatinamente al resto de centros hospitalarios de Canarias hasta concluir con el HUC.

“Ahora tenemos la posibilidad de hacer una gestión muchísimo más eficiente de toda la plantilla de citas que tenemos de las diferentes especialidades y poder recolocar pacientes que tengan una cita mucho más tardía”, declaró Adasat Goya, director del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Por otro lado, el mensaje de texto, que se recibirá con diez días de antelación a la cita hospitalaria, contiene un enlace personalizado para acceder a los detalles específicos de la cita, incluyendo lugar, servicio y hora y las opciones de confirmación, anulación o cambio.

El Hospital Universitario de Canarias incorpora un nuevo sistema de citas / Archivo RTVC

En caso de no recibir respuesta al mensaje, un operador también intentará contactar con el paciente mediante llamada telefónica. Si el paciente no utiliza telefonía móvil, recibirá una llamada a su teléfono fijo.

“Abordamos, por lo tanto, un problema que existe en la comunidad autónoma que es la lista de espera en citas de hospitalización”, añadió Goya.