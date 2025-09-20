Consulta el horario de la Cultural y Deportiva Leonesa vs CD Castellón, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

La Cultural Leonesa y el CD Castellón se enfrentan este sábado 19 de septiembre, a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio Municipal Reino de León, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre la Cultural Leonesa y el Castellón

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones de la Cultural Leonesa y Castellón

Últimos resultados H2H entre la Cultural Leonesa y el Castellón

Te puede interesar: