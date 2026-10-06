La huelga general por la vivienda podría convocarse justo antes del comienzo de la campaña electoral

Los sindicatos estudian convocar el paro durante la semana del 9 de noviembre, antes del inicio de la campaña electoral

La posibilidad de una huelga general por la situación de la vivienda aún no tiene fecha, pero se especula con que sea la semana del 9 de noviembre, justo antes del comienzo de la campaña electoral. Los dos principales sindicatos del país mostraron este lunes su respaldo a la iniciativa, aunque todavía no existe una fecha cerrada. Una de las opciones que se baraja es celebrar el paro durante la semana del 9 de noviembre. La convocatoria llegaría así pocos días antes del inicio de la campaña electoral, prevista para el 13 de noviembre.

Una huelga en periodo electoral

La cercanía de las elecciones abre una de las principales dudas: si una huelga general puede celebrarse en pleno proceso electoral.

La abogada constitucionalista Sara Rodríguez explica que una convocatoria de este tipo es legal también durante una campaña electoral. Eso sí, los promotores deben justificar los motivos que sustentan el paro.

Esta cuestión lleva a otra: si el problema de acceso a la vivienda puede convertirse en la causa de una huelga general. La convocatoria deberá vincular sus reivindicaciones con los intereses laborales y sociales que ampara el derecho de huelga.

España cuenta además con precedentes de grandes movilizaciones celebradas en vísperas de unas elecciones, aunque en circunstancias muy diferentes. El 12 de marzo de 2004, un día después de los atentados del 11M, se produjo una manifestación multitudinaria contra el terrorismo. Las elecciones generales se celebraron dos días después, el 14 de marzo.